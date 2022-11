Del Genio: “Coi maxi recuperi le partite finiranno quando segnano Juve, Inter e Milan”

Un Paolo Del Genio pungente ritiene che se i maxi recuperi verranno introdotti in Italia le partite finiranno quando segnano Juve, Inter e Milan

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è sempre pungente con i suoi commenti. Ai microfoni di “A Tutto Napoli”, il giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli si è espresso sui maxi recuperi che stanno caratterizzando le partite del Mondiale in Qatar. Del Genio è certo di una circostanza se la novità dovesse essere introdotta in Serie A: “Se i maxi recuperi che stiamo vedendo al Mondiale saranno introdotti anche nel campionato italiano, le partite finiranno quando Juve, Milan e Inter passeranno in vantaggio?”. Ha evidenziato l’esperto giornalista partenopeo.

Del Genio ha un cattivo pensiero nel caso in cui dovessero essere introdotti i maxi recuperi

Del Genio ha poi proseguito: “Questo è il cattivo pensiero di noi, che secondo qualcuno facciamo vittimismo e non cresceremo mai. Intanto noi facciamo del vittimismo, non cresciamo mai, ma abbiamo pensato tutti quanti la stessa cosa”.

“Tutti noi tifosi del Napoli, appena abbiamo sentito questa cosa, abbiamo pensato che se Juve, Milan e Inter stanno pareggiando al 90’ ci saranno 14 minuti di recupero”. Ha concluso il giornalista esperto di tattica attraverso l’intervento ai microfoni di TeleA.