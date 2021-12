Fabian Ruiz negativo al Covid, esulta sui social

Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono risultati negativi al Covid. Il centrocampista esulta attraverso i social. Il giocatore spagnolo era risultato di nuovo positivo al coronavirus, problema che ha toccato anche Lorenzo Insigne e che lo ha costretto ha saltare anche la partita con lo Spezia. Ora sia Insigne che Fabian Ruiz sono risultati negativi al test del Covid.

Il centrocampista spagnolo ha esultato sui social scrivendo: “Andiamo”. Lo ha fatto con un retweet al post del profilo ufficiale della SSCN. Il giocatore si trova in Spagna per le festività natalizie e ora potrà fare regolarmente ritorno in Italia.

Sicuramente una buona notizia per Luciano Spalletti che in vista di Juve-Napoli, ritrova due giocatori molto importanti. Restano comunque delle assenze pesanti perché Lozano è ancora positivo al Covid, mentre Mario Rui è fuori per squalifica. A gennaio inoltre mancheranno Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas impegnati in Coppa d’Africa.