Serie A, le designazioni, Fabbri per Genoa-Napoli: Ricordate cosa fece a Kvara?

CALCIO NAPOLI. Sarà l’arbitro Michael Fabbri a dirigere Genoa-Napoli, match valido per la 4a giornata di Serie A in programma sabato alle 20:45. Una designazione che ha fatto storcere il naso ai tifosi azzurri, memori di alcuni precedenti poco positivi con il fischietto di Ravenna.

Il calciomercato è appena terminato e la Serie A è già in pieno svolgimento. Tuttavia, più del mercato o della classifica, sono le polemiche arbitrali a scaldare gli animi. E questa volta riguarda il match tra Genoa e Napoli, in programma sabato prossimo alle 20.45, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A.

L’arbitro designato per la sfida è Michael Fabbri, una scelta che ha riacceso la tensione tra i tifosi napoletani. Per chi non ricordasse, Fabbri è lo stesso arbitro che durante una partita contro la Juventus non espulse il difensore Gatti per un colpo sferrato con cattivera a Kvaratskhelia.

In quell’occasione, i replay televisivi mostrarono chiaramente che Gatti aveva colpito il calciatore georgiano del Napoli con rabbia e rancore. L’arbitro, tuttavia, lasciò correre, generando un vespaio di polemiche. Anche i moviolisti in diretta TV concordarono che il cartellino rosso sarebbe stato il provvedimento più giusto.

I precedenti di fabbri con il Napoli fanno storcere il naso ai tifosi partenopei

Questo episodio rientra in una serie di decisioni arbitrali contestate fatte da Fabbri: il fischietto di Ravenna fu protagonista di un disastroso arbitraggio contro la Salernitana e rischia di perdere il controllo in più di un’occasione. Insieme a Sozza, Fabbri fu anche artefice della prima sconfitta del Napoli in campionato contro l’Inter a Milano.

I tifosi del Napoli, guardano con apprensione alla prossima partita. Nonostante l’importanza dei tre punti in palio, il focus è, inevitabilmente, anche sull’uomo in nero con il fischietto.

Fabbri per Genoa-Napoli: la reazione dei tifosi azzurri sui social

Questi sono solo alcuni dei commenti che rappresentano il sentimento generale dei tifosi del Napoli. La tensione è palpabile e le aspettative sono alte, sia per la squadra che per l’arbitro.

Tifoso1: “Speriamo che Fabbri non rovini un’altra partita per noi. Ancora non riesco a dimenticare quello che è successo con Kvara. Non vorrei vedere un’altra prestazione di arbitraggio scandalosa!”

NapoliFan1987: “Fabbri ancora? Dopo la Juventus e la Salernitana, questo dovrebbe essere un red flag. Osserverò molto attentamente le decisioni arbitrali durante il match. Nessuna fiducia!”

Gennaro_Azzurro: “Mi aspetto professionalità da un arbitro di Serie A, ma con Fabbri ho sempre il cuore in gola. Il calcio dovrebbe essere deciso dai giocatori, non dall’arbitro!”

Maria_LaPartenopea: “Onestamente, non ho parole. Con tutto il rispetto per Fabbri, ma la sua storia con noi è lunga e non positiva. Spero che sia imparziale e giusto, ma ho i miei dubbi.”

UltrasNapoli: “Ecco, Fabbri di nuovo. Perché non ci mettono direttamente un arbitro della Juve e facciamo prima? Sono stanco di queste decisioni discutibili che danneggiano solo il Napoli!”

Luciano_DalSud: “E’ incredibile che dopo gli errori gravi di arbitraggio che ha commesso, Fabbri venga ancora designato per una partita del Napoli. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti della squadra e dei tifosi.”

Capitan_Napoli: “Mi chiedo se la FIGC prende davvero sul serio le polemiche arbitrali. Dopo tutto quello che è successo, Fabbri non dovrebbe essere l’arbitro di una partita così importante per noi.”

Peppino_Azzurro: “Ogni volta che vedo Fabbri come arbitro per una nostra partita, so che dovrò prepararmi a qualche decisione discutibile. Spero solo che questa volta ci sbagliamo tutti.”

Il match di sabato sarà senza dubbio carico di emozioni e, come sempre, gli occhi dei tifosi saranno puntati non solo sui 22 in campo, ma anche sull’uomo con il fischietto.