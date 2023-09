Chirico: “Alla Juventus converrà non tifare per Milan e Napoli in Champions League”

Il giornalista Marcello Chirico spiega perché la Juventus non dovrà supportare le italiane in Champions, soprattutto Milan e Napoli.

Marcello Chirico, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sulla prossima Champions League in un recente editoriale. Secondo Chirico, alla Juventus e ai suoi tifosi converrà non tifare per i club italiani in Champions, soprattutto Milan e Napoli

Il motivo risiederebbe nella competizione per il ranking UEFA, che determinerà le squadre partecipanti al nuovo mondiale per club del 2025, con un ricchissimo montepremi da 2 miliardi di dollari.

“Sarà pure antisportivo, e persino un po’ becero, ma alla Juventus – e agli juventini – converrà non tifare per i club italianiin questa edizione di Champions League. In particolare, alla Continassa dovranno augurarsi che non vadano avanti soprattutto il Milan e il Napoli. E non per pura rivalità sportiva o per il semplice gusto di gufargliela, ma per una ragione tutt’altro che banale: il ranking. Perché sarà proprio quello, al termine di questa stagione, a determinare i partecipanti alla prima edizione del ricchissimo mondiale per club che si svolgerà negli USA nell’estate 2025. Con un montepremi complessivo pari a 2 miliardi. Che significano 100 milioni per chi si aggiudicherà il trofeo, ma anche dei bei soldoni per chi dovesse comunque fare strada nel torneo.”

Secondo Chirico, quindi, per motivi di competitività e classifica UEFA, i tifosi bianconeri farebbero bene a non supportare rossoneri e partenopei nell’attuale Champions League.