Eurostangata Juve: con o senza Europa? La decisione spetta alla UEFA

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre con le indagini UEFA sui bianconeri: “Eurostangata Juve”.

La Juventus rischia di restare fuori dalle competizioni europee per almeno un anno, ma la decisione finale non spetta alla giustizia sportiva italiana. L’UEFA sta preparando l’esclusione della Juventus dalle coppe europee a causa della condanna dei dirigenti e della conferma del comportamento “antisportivo” del club. Se entro fine luglio non ci sarà una pronuncia ufficiale, sarà il panel del FairPlay a decidere il destino del club bianconero. È infatti necessario definire le liste dei tornei, il che richiede una decisione tempestiva.

Nonostante la conferma del comportamento “antisportivo” dei dirigenti della Juventus, l’indagine parallela del panel del FairPlay non condurrà una decisione autonoma rispetto a quella della giustizia italiana. Tuttavia il rischio di una squalifica dalle competizioni europee è ancora molto alto.

Anche vincere l’Europa League non garantirebbe la partecipazione alla prossima edizione della competizione, ma sarebbe comunque fondamentale per evitare una squalifica in futuro. Infatti vincere il trofeo permetterebbe alla Juventus di allungare il periodo di tempo necessario per scontare eventuali sanzioni e, quindi, di evitare il ‘purgatorio’ per un anno intero.

In breve, la decisione sul futuro europeo della Juventus è ancora in sospeso e spetta alla UEFA. Tuttavia vincere l’Europa League potrebbe garantire un po’ di respiro ai bianconeri, anche se non è una soluzione definitiva.

Di seguito la prima pagine della Gazzetta dello Sport con un titolo che di certo non può passare inosservato: “Eurostangata Juve”, si legge a caratteri cubitali.

“EURO BLOW TO JUVE”

UEFA prepares the exclusion from the cups.

Nyon carries out investigations parallel to those of the FIGC: Unsportsmanlike conduct can cost a year's disqualification.

Today’s @Gazzetta_it

