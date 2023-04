Contatto Milik-Lobotka, Tuttosport: “Il VAR non andava scomodato”

L’edizione odierna di Tuttosport torna sulla sfida tra Juventus e Napoli e sul contatto ‘sospetto’ tra Milik e Lobotka.

Tuttosport, il quotidiano piemontese, ha ripreso il contatto di gioco tra Milik e Lobotka, che ha portato all’annullamento del gol di Di Maria, sottolineando come non fosse necessario scomodare il VAR. Il giornale ha anche parlato degli episodi arbitrali che hanno riguardato la Juventus in questa stagione citando la rete annullata contro la Salernitana, considerata da Max Allegri uno dei casi più clamorosi.

“È una stagione disgraziata per gli arbitri. Nel dubbio, ha torto la Juve. I giocatori sono nervosi dopo l’errore subito contro il Napoli che è l’ultimo di una lunga serie: Sassuolo, Atalanta, Inter, Lazio, Salernitana. Tra i casi più clamorosi c’è la rete annullata in extremis contro la Salernitana, citato spesso da Max Allegri. Sul contatto Milik-Lobotka si tratta di un contrasto di gioco, sicuramente al limite, ma l’impatto non è chiaro al punto da scomodare il cosiddetto ‘on field review'”.

Tuttosport ha evidenziato che si trattava di un contrasto di gioco, sicuramente al limite, ma che l’impatto non era così chiaro da richiedere l’intervento del cosiddetto “on field review”.

Juve-Napoli ed il contatto Milik-Lobotka, il commento dell’ex calciatore bianconero Domenico Marocchino

In merito all’argomento, ha rilasciato un’intervista a Radio Bianconera anche Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, che ha commentato la prestazione della squadra:

“La prestazione non è stata negativa ma come spesso accade ultimamente, la squadra è poco presente nell’area avversaria: quando riesce ad avanzare crea poca densità e di conseguenza pochi pericoli alla retroguardia. Il gol subito? Raspadori era solo perché nell’occasione Fagioli si è fatto un pisolino, capisco che il buco l’ha lasciato Cuadrado ma l’avversario va sempre marcato, non è che se manca il difensore designato, sull’attaccante non va più nessuno. Annullare un gol per un presunto fallo di un quarto d’ora prima a ottanta metri dalla porta, che per me tra l’altro non era nemmeno fallo, francamente è qualcosa che non si può vedere“.