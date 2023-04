Landucci-Spalletti, la minaccia del vice di Allegri: “Pelato di m***a, ti mangio il cuore”

Il clima si surriscalda dopo Juventus-Napoli: le parole offensive di Marco Landucci nei confronti di Luciano Spalletti.

Dopo la partita Juventus-Napoli che ha visto gli azzurri battere ‘di misura’ i bianconeri con il gol di Raspadori, il clima si è surriscaldato negli spogliatoi. Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha rivolto parole durissime nei confronti di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato dalla stampa, Landucci si è infuriato per alcune decisioni arbitrali e ha urlato a Spalletti: “Pelato di m…, ti mangio il cuore”. La situazione è stata descritta dettagliatamente nel referto prodotto dagli ispettori della Procura Figc presenti all’Allianz Stadium.

Landucci, parole durissime contro Spalletti. Il retroscena

La Stampa ha riportato l’accaduto in modo preciso, con la citazione esatta delle parole pronunciate da Landucci. In particolare – si legge – c’è una frase offensiva che rimbomba nei tre corridoi, due laterali e uno centrale, dello Stadium e finisce nelle tre pagine di allegati su Juve-Napoli redatte dai quattro inviati della Procura federale a Torino. La pronuncia l’allenatore in seconda della Juve, Marco Landucci, «visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali», nei confronti di Luciano Spalletti, tecnico titolare della panchina partenopea.

La Stampa aggiunge: “I due, secondo il referto dei delegati federali, «si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci”. Lo spiacevole episodio è stato “interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabil”», da uno dei quattro investigatori federali e oggi, insieme al referto dell’arbitro Fabbri, sarà vagliato dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.