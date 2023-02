Juve in Europa League: ora è più difficile e bella della Champions League. Lo hanno scritto veramente

La Juve gioca in Europa League e la redazione di calciomercato.com sottolinea che ora questa competizione è più difficile della Champions League.

La Juventus è riuscita a non qualificarsi nel girone con Psg, Benfica e Maccabi Haifa. I bianconeri hanno totalizzato appena 3 punti, quelli conquistati proprio contro la squadra israeliana allo Stadium.

I bianconeri si sono qualificati in Europa League solo per una questione di differenza reti, giusto per far capire il livello del gioco espresso durante la fase a gironi di Champions League. Ma ora che i bianconeri sono in Europa League si scopre che questa competizione è addirittura più difficile della Champions League.

Europa League migliore della Champions League

Infatti calciomercato.com scrive che sicuramente la “Champions League sia più difficile e bella dell’Europa League non ci sono dubbi, in genere“.

Dunque in generale vale questo assunto, ma quest’anno che manco a farlo di proposito la Juve è in Europa League, viene scritto: “Il campo delle partecipanti agli ottavi della prima e ai play off della seconda fa però sorgere qualche dubbio, relativamente alla stagione in corso. In Europa League ci sono infatti le prime in classifica delle due leghe più importanti d’Europa, la Premier League e la Liga. Il sorteggio, oltretutto, ha messo di fronte Barcellona e Manchester United, in una partita che è stata già due volte la finale di Champions. E poi, oltre ad Arsenal, Barcellona e United, troviamo le capoliste di Olanda (Feyenoord), Austria (Salisburgo) e Ungheria (Ferencváros), la seconda della Bundesliga (Union Berlino), e squadre nobili del calcio europeo come Ajax, Juventus, Siviglia, Monaco, Shakhtar e Roma“.

A questo punto sorge il dubbio che la Juventus lo abbia fatto quasi di proposito a retrocedere in Europa League, così da affrontare una competizione più bella e difficile rispetto alla Champions League, ma solo per quest’anno chiaramente.