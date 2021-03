Diritti Tv, Preta: “Dazn ha un problema tecnico. Prezzi? Non può chidere più di Dazn”

Augusto Preta fondatore e Ceo di Itmedia Consulting è intervenuto a Radio Punto Nuovo per palare di diritti Tv in Serie A.

Dazn potrebbe aggiudicarsi i diritti tv della Serie A, ma secondo Augusto Preta fondatore e Ceo di Itmedia Consulting ci sono ancora dei problemi da risolvere: “Dazn deve aumentare le Vpn: è una delle condizioni poste dalla Lega per acquisire i diritti, così da non esserci problemi nello streaming“. Ma anche su prezzi bisogna attuare una politica oculata: “Dazn non può certamente ipotizzare di avere prezzi superiori a quelli per esempio che ha Now TV, è ipotizzabile un attrarre il maggior numero di utenti possibili, Anche perché la stima di 2-3 milioni di utenti non è tale da far rientrare dall’investimento“.

Preta a Radio Punto Nuovo parla anche di Sky che da un “paio di anni ha iniziato a cambiare la sua strategia e ha iniziato ad offrire i propri servizi su banda larga. Il covid ha accelerato questo processo, con le persone che stanno a casa si stanno iniziando a utilizzare questi servizi in meno costosi e più apprezzate anche dagli abbonati. Il calcio ha sempre rappresentato una frontiera nuova nel mondo dei diritti e queste nuove frontiere devono entrare anche nel mondo del calcio. Un modo anche per intercettare i giovani: anche se ora si sta arrivando anche alle generazioni più anziane“.