Jorginho, l’agente: “Pronto a tornare in Italia. Napoli? Vi dico tutto”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, centrocampista del Chelsea ha parlato del futuro del suo assisto, lasciando una porta aperta per il Napoli.

La prossima potrebbe essere l’estate dei ritorni per il Napoli, le voci su un rientro in panchina di Sarri si moltiplicano sempre di più ed il tecnico toscano vorrebbe con se anche un suo fedelissimo: Jorginho, calciatore che proprio Sarri volle fortemente quando andò ad allenare il Chelsea. L’accoppiata Sarri-Jorghinho si potrebbe ricomporre al Napoli, anche perché l’agente del centrocampista non chiude le porte agli azzurri: “E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi – dice Joao Santos a Radio Marte – c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Tornare al Napoli sarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici“.

Impossibile per Joao Santos nascondere il feeling con Sarri, tanto che a Radio Marte dice: “Sappiamo tutti che gli piace Jorginho, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato ed economiche, non so cosa succederà“. Intanto il centrocampista ex Napoli ha dimostrato qualità anche in Premier League, che viene considerato il campionato migliore d’Europa: “In Premier League, un centrocampo più veloce e fisico, gioca a 2. In Nazionale gioca a 3. Giocatore intelligente e che sa giocare a calcio. Il centrocampo del Chelsea ha giocatori con grande valore. Se il Chelsea non rinnoverà cercheremo di tornare in Italia. Il ginocchio? Non è un problema grave, deve fare un po’ di fisioterapia“.