Fedele affonda Gattuso: “Progetto da minimo sindacale, andrà via sicuramente”

Enrico Fedele ex dirigente ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio: “Andrà via sicuramente da Napoli”.

Secondo Enrico Fedele il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli è oramai segnato ed a fine stagione il tecnico lascerà la panchina azzurra. Una ulteriore conferma quella dell’ex dirigente e procuratore, dato che ci sono stati già molti segnali di un divorzio certo. “Il Napoli non vuole Gattuso e Gattuso non vuole il Napoli” sentenzia Fedele che critica pesantemente l’operato del tecnico calabrese: “Questo progetto è da minimo sindacale. Per la confusione va fuori dall’Europa League, lasciamo perdere gli infortuni: l’unico determinante davvero era Mertens. Speriamo che vada al quarto posto perché sarebbe il minimo sindacale, perché ha perso la Supercoppa e non è arrivato in fondo in Coppa Italia. C’è stata una confusione nel corso del tempo incredibile“.

Secondo Fedele quanto fatto da Gattuso a Napoli non è abbastanza sotto molto punti di vista: “Chi dovrebbe tirare le orecchie a Osimhen quando ha delle reazioni? La società e l’allenatore. La rosa del Napoli poteva competere per i primi posti, lo dimostra il fatto che nonostante 8 sconfitte sia lì a lottare per la Champions League“. Ma parte della colpa viene addossata anche al presidente: “Il presidente ha un solo scopo: quello di non indebitarsi e di essere in Europa. L’errore sta nel fatto che si fanno degli acquisti più dal punto di vista finanziario che tecnico. Vuole comandare solo lui ma il difetto maggiore è nella comunicazione“. Sul futuro tecnico del Napoli, Fedele dice la sua: “Dipende dai risultati della stagione. Si parla molto di Sarri. Io prenderei un giovane ma se dovessi andare su qualcuno che deve tornare penserei a Juric e Mazzarri“.