Lazio, Lotito: “Le parole padre di Inzaghi? Non ho nulla da rispondergli. Rinnovo di Simone, no comment”

Lotito risponde al padre di Inzaghi

Claudio Lotito patron della Lazio risponde alle dichiarazioni rilasciate dal padre di simone Inzaghi.

Gianclarlo Inzaghi, aveva parlato sulla radio ufficiale del Napoli, dei figli e del rinnovo di simone sulla panchina della Laazio:

“Simone a Napoli? Faccio un commento: Napoli è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita. Il Napoli ha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre.

De Laurerntiis stima Simone e questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Il Napoli è una squadra molto forte. Anche la Lazio ha giocatori importanti, magari meno del Napoli. Spesso per lavoro mi sono recato a Napoli. A Napoli se non rinnova con la Lazio? Ripeto: Napoli è una gran bella città con una grande squadra… Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi… Ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà”

Lotito a Radio Kiss Kisss ha commentato la parole del papà di Simone Inzaghi:

“Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli. Sul rinnovo di Simone, no comment”

Laconica la risposta del presidente della Lazio sul futuro di Simone Inzaghi. Ricordiamo che il tecnico biancoceleste in queste ore è stato insistentemente accostato alla panchina del Napoli.