Il papà di Inzaghi strizza l’occhio al Napoli: “Bella città con una grande squadra”

Il papà di Simone e Pippo Inzaghi parla del Napoli e della possibilità che l’allenatore della Lazio possa sostituire Gattuso.

Il nome di Simone Inzaghi, figura tra i papabili per la panchina del Napoli. Il tecnico della Lazio tratta il rinnovo con Lotito, ma la fumata bianca tarda ad arrivare come ha spiegato il papà del tecnico piacentino, Giancarlo.

Il papà di Inzaghi ha elargito belle parole sul Napoli (squadra e città) ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



“Pippo e Simone sono due uomini straordinari. La cosa che mi fa tanto piacere è il loro comportamento sempre corretto, ben oltre il risultato del campo.

Simone Inzaghi al Napoli?

“Faccio un commento: Napoli è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita. Il Napoli ha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. De Laurentiis stima Simone e questo mi fa molto piacere.

Ha un carattere fumantino, ma va bene così. Il Napoli è una squadra molto forte. Anche la Lazio ha giocatori importanti, magari meno del Napoli. Spesso per lavoro mi sono recato a Napoli”.

Il papà di Inzaghi ha poi aggiunto: “Napoli se non rinnova con la Lazio? Ripeto: Napoli è una gran bella città con una grande squadra.

Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi, ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà.

Se Simone arrivasse al Napoli avrei due figli in Campania? Vero, ripeto, per lavoro sono andato molto spesso a Napoli ed è una città bellissima. Ricordo Posillipo e tanti episodi che hanno caratterizzato i giorni trascorsi in città. Pippo ha trasmesso alla squadra impegno, volontà e grinta. È stata una bella domenica di festeggiamenti: bene anche Simone, altre volte perdono entrambi, ma mi danno da papà delle belle soddisfazioni”.