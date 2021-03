Tuttosport – Claomoroso, De Laurentiis farà un tentativo con Gattuso per farlo restare a Napoli

Gennaro Gattuso via da Napoli a fine campionato di Serie A, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole provare a convincerlo a restare.

Aurelio De Laurentiis vuole convincere Gennaro Gattuso a restare a Napoli, lo scrive Tuttosport aprendo una clamorosa prospettiva per il futuro. Un ripensamento in piena regola quello descritto dal quotidiano sportivo, dato che proprio il patron del Napoli ha interrotto i rapporti con il tecnico calabrese quando il rinnovo sembrava già cosa fatta. Anzi all’indomani della sconfitta di Verona il numero uno della SSCN era pronto a dare il ben servito a Gattuso. De Laurentiis ora farà un tentativo con Gattuso per farlo restare a Napoli, ecco quanto riferisce Tuttosport:

Prima di prendere qualsiasi decisione, De Laurentiis proverà a convincere il coach calabrese a restare, quando la stagione starà per volgere al termine. Ci riuscirà? Il patron è stato sempre molto persuasivo, ma nei confronti di allenatori che avevano meno personalità di Gattuso: per convincere Ringhio a restare non dovrà promettergli soldi in più oppure calciatori costosi, dovrà spiegare pubblicamente l’errore commesso in quella drammatica domenica pomeriggio del 24 gennaio.

Il patron ha provato a distendere gli animi col suo tecnico con quel tweet in cui ha esaltato prima l’allenatore e poi la squadra. Un segnale di pace che a quanto pare non servirà a ripianare completamente le divergenze: