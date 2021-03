Tweet De Laurentiis applausi per tutti dopo la vittoria di Roma

Tweet notturno del presidente Aurelio De Laurentiis che dopo la vittoria con la Roma ha lanciato un messaggio per Gattuso e la squadra.

Il Napoli è in silenzio stampa ma il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet ha fatto sentire la propria ‘voce’ ed ha scritto: “Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre“. Un messaggio importante in un momento in cui il Napoli sembra aver ritrovato sicurezza nei propri mezzi, la doppia vittoria in trasferta contro Milan e Roma e le tre vittorie consecutive rilanciano prepotentemente gli azzurri per la lotta al piazzamento Champions League. Un piazzamento fondamentale non solo per il prestigio, ma anche per le casse azzurre e quindi il futuro mercato del Napoli.

Gattuso dalla trasferta di Roma esce con più certezze ed ottime notizie, oltre che con una grinta unica mostrata al momento dell’ingresso di Bakayoko e Manolas. Ma il tweet di De Laurentiis non è stata l’unica prova di vicinanza del presidente azzurro che ieri ha seguito la squadra all’Olimpico di Roma, ma in generale De Laurentiis sembra più vicino ed attento alle cose della squadra. A Roma ha potuto ammirare una squadra compatta e grintosa che praticamente non ha fatto giocare la Roma, soprattutto nel primo tempo.