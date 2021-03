Gattuso furibondo con Bakayoko, le urla fanno tremare l’Olimpico

Gennaro Gattuso ha alzato la voce con Tiemoué Bakayoko: al momento della sostituzione in Roma-Napoli, il centrocampista ha impiegato troppo tempo per entrare in campo.

Gennaro Gattuso ‘contro’ Bakayoko, durante Roma-Napoli il tecnico è apparso letteralmente furibondo con il centrocampista di proprietà del Chelsea che stava impiegando un po’ troppo tempo per entrare in campo al momento della sostituzione. Il tutto avviene al minuto 86 quando il centrocampista dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Insigne per difendere il punteggio di 2-0 dall’ultimo disperato arrembaggio della Roma. Accade però che nel momento in cui l’arbitro autorizza la sostituzione Bakayoko non era ancora pronto ed è dovuto andare a prendere la maglia in panchina. A quel punto Gattuso ha cominciato ad urlare: “Non c’è tempo, Baka non c’è tempo, ti devi muovere” frase ripetuta più volte e con rabbia. L’allenatore avrebbe voluto che il suo giocatore fosse già pronto e lo ha guardato con occhi indemoniati.

Bakayoko al Napoli è stata proprio una scelta di Gattuso ma anche nel match con la Roma non ha trovato spazio dal primo minuto. Lentamente ma in maniera inesorabile il centrocampista ha perso il posto da titolare a causa di prestazioni sotto tono e svogliate. Dopo un inizio di stagione incoraggiate, il centrocampista di proprietà del Chelsea è andato in calando e troppo spesso è apparso quasi assente. Anche nel caso della sostituzione con la Roma il suo atteggiamento non è piaciuto, come se fosse con la testa da un’altra parte e Gattuso non ha perso tempo nel farglielo notare. Ora bisognerà capire se con una partita a settimana Gattuso darà di nuovo fiducia a Bakayoko da titolare. Visto il modo in cui è entrato in campo in Roma-Napoli non sembra che possa avere moltissime chance. Il tecnico azzurro non farà sconti a nessuno ed è pronto a lasciarlo ancora in panchina.