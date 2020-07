Di Marzio su Lozano: “Il Napoli deve cederlo, ha limiti evidenti”

Gianni Di Marzio ex allenatore è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di calciomercato e anche di Hirving Lozano.

Hirving Lozano sta dando qualche segnale di crescita, il gol siglato contro il Genoa ha messo in evidenza alcune delle sue qualità come lo scatto bruciante in profondità. Secondo Gianni Di Marzio, però, il Napoli fa bene se vende il messicano lo ha detto ai microfoni di Marte Sport Live: “Secondo me se il Napoli vende Lozano fa bene, il messicano si è dimostrato leggerino nei contrasti. Sicuramente – aggiunge – è veloce, ma ha dimostrato dei limiti fisici molto evidenti“.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda un possibile acquisto del Napoli, quel Victor Osimhen che è oramai sulla bocca di tutti. Secondo Di Marzio il nigeriano è un “bel profilo è un attaccante forte e molto istintivo. Lo conosco da molto tempo, da quando giocava nella Nigeria Under 17, è molto veloce, rapidissimo nei quaranta metri e può migliorare ancora tantissimo“. In questo momento si parla tanto di mercato intorno al Napoli con Osimhen che sta decidendo il suo futuro e con la società che sta capendo cosa fare con Lozano. Qualche segnale di ripresa lo sta dando, ma i dubbi sul messicano sono ancora molti.