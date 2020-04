De Luca: “Non siamo tornati alla normalità, ecco le regole da seguire”

Non bastano le ordinanze se non c’è senso di responsabilità da parte dei cittadini

🔴 #CORONAVIRUS: ieri è stata la prima giornata nella quale abbiamo aperto, in due fasce orarie, alla mobilità dei cittadini.Chiariamo che non siamo tornati alla normalità: è semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura. Ma non è il ritorno alla normalità e bisogna rispettare tre condizioni essenziali:1️⃣ la mascherina, sempre;2️⃣ lavarsi le mani, sempre;3️⃣ mantenere il distanziamento sociale di un metro e mezzo/due metri.Bisogna ricordare questi tre obblighi e rispettarli, sempre. Se si determinano nuovi assembramenti, noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l’epidemia.Bisogna essere estremamente responsabili.Non bastano le ordinanze se non c’è senso di responsabilità da parte dei cittadini.

