Vaccino coronavirus – Da Oxford: “Pronto entro settembre”

Milioni di dosi di vaccino per il coronavirus pronte entro settembre è l’annuncio fatto dai ricercatori dell’università di Oxford.

Il team internazionale di scienziati di Oxford ha fatto sapere che il vaccino per il coronavirus potrà essere pronto entro settembre. Milioni di dosi potranno essere messe a disposizione dell’uomo in autunno, se entro un mese verrà confermata l’efficacia e la sicurezza riscontrate sulle scimmie. “I macachi sono quanto di più vicino all’uomo possa esistere” fa sapere il ricercatore Vincent Munster che pubblicherà il resoconto scientifico.

Qualora l’immunità ottenuta sulle scimmie dovesse veramente essere efficace sull’uomo allora si potrebbe essere veramente vicini alla svolta. Per produrre il vaccino contro il covid 19 gli scienziati di Oxford stanno usando una tecnologia già usata contro un altro coronavirus, che punta alla produzione di anticorpi e alla copertura immunitaria mondiale. Il tutto dovrebbe avvenire con una produzione massiccia di dosi entro settembre, ovvero prima che possa tornare una seconda ondata.

Vaccino coronavirus entro settembre – lo testa un’italiana

Si chiama Elisa ed è una ricercatrice di origini italiani ma crescita in Germania è stata tra le prime a testare il vaccino contro il covid 19. In questo modo si è dato il via anche alla prima fase clinica di sperimentazione sull’uomo.

L’iniezione del vaccino contro il coronavirus prodotto ad Oxford e che potrebbe essere pronto a settembre, è stata trasmessa anche in diretta tv dalla Bbc ma nessuno saprà mai se alla ricercatrice italiana è stato inoculato effettivamente la dose di vaccino o un placebo, così come da protocollo normale in queste sperimentazioni. Secondo quanto fanno sapere da Oxford il vaccino contiene solo una piccola parte non nociva del genoma del covid 19. In questo modo si dovrebbe attivare il sistema immunitario dell’uomo senza procurare danni. La speranza del mondo è legata proprio alla ricerca di un vaccino o di una cura.