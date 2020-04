Aggiornamento Call of Duty: orario e novità dell’update

Il 28 aprile 2020 ci sarà un aggiornamento da 15 GB di Call of Duty: Modern Warfare con orario previsto alle 19.00 in Italia.

Cinquanta milioni di giocatori in tutto il mondo, Call of Duty è sicuramente un fenomeno dilagante nel mondo del gaming. Con l’introduzione della modalità battle royale il gioco di Infinity Ward è cresciuto a dismisura. Il 28 aprile 2020 è previsto un aggiornamento di Call of Duty con orario 19.00 in Italia. Una notizia importante per tutti i player quello dell’ora dell’update di Modern Warfare perché l’aggiornamento sarà molto corposo da 15GB, quindi per chi non ha una connessione fibra ci vorrà un po’ di tempo in più per scaricarlo. La notizia dell’ora in cui verrà rilasciato l’update in Italia filtra attraverso alcuni canali social dedicati esclusivamente a questo gioco che sta appassionando sempre più giocatori in tutto il mondo, favorito forse anche dalla quarantena da coronavirus. Tra le novità in arrivo c’è quella della lotta ai famigerati cheater.

Novità e come installare aggiornamento Call of Duty

Secondo quanto fatto sapere da Infinity Ward per installare l’update di Modern Warfare basterà entrare nel gioco e selezionare una delle modalità. In questo modo sarà lo stesso sistema a reindirizzarvi verso un menù di installazione del Data Pack 1. Dopo averlo scaricato sarà necessario chiudere ed aprire l’applicazione per avviare il gioco e poter finalmente giocare.

L’aggiornamento di Call of Duty che scatterà con orario 19.00 in Italia richiederà 15Gb di spazio. Tra le principali novità c’è la battaglia ai cheater, ovvero coloro che attraverso trucchi e modifiche riescono a prevedere con largo anticipo le mosse degli avversari, rendendo ogni sforzo di eliminarli inutile. “Gli imbroglioni non sono ben accolti in Call of Duty: Warzone: tolleranza zero! A partire da questa settimana, i giocatori di Warzone e Modern Warfare che segnalano sospetti cheater riceveranno conferma nel gioco quando un giocatore viene bannato. Abbiamo anche implementato ulteriori aggiornamenti di sicurezza dedicati e aggiornato il matchmaking per far giocare sospetti cheater insieme nelle stesse sessioni” fanno sapere gli sviluppatori