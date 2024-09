De Laurentiis: “Orgoglioso dei 20 anni al Napoli. Percorso vincente in Italia e Europa”

Aurelio De Laurentiis festeggia 20 anni alla guida del Napoli: dalla Serie C allo scudetto, passando per 15 anni di coppe europee. Conte simbolo delle ambizioni future.

Vent’anni fa, Aurelio De Laurentiis raccoglieva le ceneri di un Napoli fallito. Oggi, 10 settembre 2024, il patron azzurro celebra un anniversario che sa di rinascita e trionfo.

“È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino”, scrive De Laurentiis su X, “come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo.”

Dal baratro della Serie C al tetto d’Italia, il Napoli di De Laurentiis ha riscritto la sua storia. Lo scudetto del 2023 è stato il culmine di un percorso che ha visto gli azzurri conquistare tre Coppe Italia, una Supercoppa e, soprattutto, 15 anni consecutivi di palcoscenici europei.

E che dire dei bomber che hanno infiammato il Maradona? Cavani, Higuain, Osimhen: tre capocannonieri che hanno fatto sognare i tifosi e tremare le difese avversarie.

Ma De Laurentiis non si accontenta. L’arrivo di Antonio Conte in panchina è un chiaro segnale: il Napoli vuole continuare a crescere, a stupire, a vincere.

Da quel lontano 2004, quando rilevò un club in macerie, a oggi, il patron ha trasformato il Napoli in una realtà di primo piano del calcio italiano ed europeo. Una cavalcata che i tifosi azzurri sperano possa continuare ancora a lungo, magari con nuovi trofei da aggiungere in bacheca.

Vent’anni di Napoli, vent’anni di emozioni. E la sensazione è che il meglio debba ancora venire.