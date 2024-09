Gilmour, l’arma in più di Conte: “non sono il vice-Lobotka”

Billy Gilmour porta qualità e versatilità al Napoli. Conte potrà contare su un centrocampo più completo e flessibile.



Billy Gilmour si prepara a rivoluzionare il centrocampo del Napoli. L’acquisto dello scozzese non è solo per avere un’alternativa a Lobotka, ma per dare ad Antonio Conte nuove opzioni tattiche e maggiore profondità alla rosa.

Il Corriere dello Sport analizza l’impatto che Gilmour potrebbe avere sulla squadra azzurra:

“McT ha un blasone che parla per lui, è senza dubbio abituato a stare in copertina nonostante l’umiltà (dei grandi) e la capacità di sgobbare come il primo giorno, ma l’impressione netta è che anche Gilmour aumenterà un bel po’ il tasso di quantità e qualità del centrocampo.”

Ma quali sono le caratteristiche precise di Gilmour? Il quotidiano le delinea così:

“L’identikit? Più alter ego di Lobotka che di Anguissa, per caratteristiche. Uno abituato a giocare sia nei due sia nei tre di mediana, rapido nella verticalizzazione, bravo in aggressione e riaggressione”.

Questa versatilità potrebbe permettere a Conte di sperimentare nuove soluzioni tattiche. Il tecnico potrebbe optare per un centrocampo a tre più dinamico e aggressivo, sfruttare una maggiore rotazione senza perdere qualità, e avere la possibilità di cambiare assetto durante la partita.

Con Gilmour, Lobotka e Anguissa, il Napoli si prepara ad avere uno dei centrocampi più completi della Serie A. La flessibilità tattica che lo scozzese porta alla squadra potrebbe rivelarsi decisiva nelle sfide più impegnative, sia in campionato che in Europa.