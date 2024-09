Gilmour al Napoli: la telefonata a De Laurentiis prima del Parma. Spunta il retroscena

Billy Gilmour ha chiamato direttamente il presidente per esprimere la sua “tremenda voglia d’azzurro”. Lui e McTominay già in città per l’allenamento.

Billy Gilmour voleva il Napoli a tutti i costi, al punto da prendere in mano la situazione personalmente. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena intrigante sul trasferimento del centrocampista scozzese.

Secondo il quotidiano:

“Gilmour, ultimo acquisto della lista sbarcato a Napoli poche ore prima della partita con il Parma, è stato al centro di un tale tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare con i piani alti azzurri. Dicono, raccontano, con De Laurentiis in persona: un modo per confermargli la sua tremenda voglia d’azzurro”.

Ma la determinazione di Gilmour non finisce qui. Lui e il connazionale McTominay hanno dimostrato un entusiasmo contagioso:

“Un istinto irrefrenabile confermato anche dal viaggio di ritorno da Lisbona: non hanno atteso un secondo e sono partiti immediatamente per Napoli dopo Portogallo-Scozia. Domenica notte, con un volo privato.”

I due scozzesi sono già stati avvistati in giro per Napoli e oggi saranno presenti alla ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Cagliari.

Il Corriere dello Sport conclude:

“Porteranno adrenalina, muscoli, corsa, intensità, professionalità. E passione”.

Con questo spirito, Gilmour e McTominay sono pronti a conquistare i tifosi del Napoli. La chiamata di Gilmour a De Laurentiis dimostra una determinazione che fa già sognare i supporters azzurri. Chissà che impatto avranno questi “guerrieri” scozzesi sulla squadra di Conte!