Gaetano carica il Cagliari: “Col Napoli sarà dura, ma bellissima. Punto alla salvezza”

Gianluca Gaetano centrocampista del Cagliari si prepara alla sfida contro il suo Napoli. Il calciatore parla anche di Conte.

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, si prepara ad affrontare il suo passato. L’ex Napoli ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club sardo, parlando della prossima sfida contro gli azzurri e dei suoi obiettivi.

Sul trasferimento al Cagliari, Gaetano ha dichiarato:

“Firmare per il Cagliari è stato bellissimo, emozionante. Sono stati due mesi molto difficili: l’attesa è stata lunga, anche mentalmente non è stato facile. Però alla fine ce l’abbiamo fatta ed è quello ciò che conta.”

Il centrocampista ha elogiato l’ambiente cagliaritano:

“Tutto l’ambiente Cagliari mi è stato fortemente vicino: l’affetto dei tifosi, quello dei compagni in questi mesi è stato molto importante per me. Ho trovato un gruppo molto forte, di sani principi, dove ognuno cerca di dare una mano al proprio compagno.”

Sulla sfida contro il Napoli, Gaetano ha espresso emozioni contrastanti:

“Quella contro il Napoli sarà una partita bellissima: difficile, fisica, dura e con tanti duelli. Di certo per me sarà speciale: giocherò contro la squadra della mia città, del mio cuore, sarà bello.”

Il giocatore ha notato i cambiamenti nel gioco del Napoli:

“Sarà una gara molto combattuta: il Napoli ha cambiato modo di giocare con mister Conte, fanno un calcio più aggressivo, ma lo stesso proponiamo noi.”

Gaetano ha poi condiviso i suoi obiettivi personali:

“La prima è raggiungere la salvezza con il Cagliari il prima possibile; la seconda è quella di riuscire a fare altri gol rispetto a quelli segnati la scorsa stagione.”

Insomma, per Gaetano sarà una domenica di emozioni forti. Da un lato, l’affetto per i colori azzurri; dall’altro, la determinazione di fare bene con la sua nuova maglia. Una cosa è certa: gli occhi saranno tutti puntati su di lui quando scenderà in campo contro il suo passato.