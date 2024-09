Mario Rui vuole la rescissione col Napoli: Ecco cosa ha chiesto per tornare in Portogallo

Mario Rui rifiuta le offerte per forzare la rescissione con il Napoli. Vuole una buonuscita per tornare in Portogallo da svincolato.

Mario Rui sta giocando una partita fuori dal campo con il Napoli. Secondo quanto riportato da Radio CRC, l’esterno portoghese avrebbe un piano per lasciare il club partenopeo e tornare in patria.

Il terzino sinistro avrebbe rifiutato tutte le offerte presentate al Napoli dal suo agente Mario Giuffredi durante il mercato di gennaio. L’obiettivo? Forzare una rescissione contrattuale.

Radio CRC, emittente partner del club azzurro, rivela i dettagli della strategia di Mario Rui:

“Mario Rui pesa a bilancio 4 milioni lordi a stagione, 8 fino al 2026. Ha chiesto una buonuscita da 6 milioni per interrompere il contratto e guadagnarci. Mario Rui ha un piano: ha staccato il telefono e detto ‘al Sao Paulo non ci vado, voglio tornare in Portogallo'”

Il giocatore sa che in Portogallo nessun club potrebbe garantirgli lo stipendio attuale. La sua strategia sembra chiara:

“A quel punto, il calciatore ha pensato: mettetemi fuori rosa e date a me 6 milioni, così voi risparmiate, io guadagno qualcosina e posso andare dove voglio. Da svincolato, potrebbe accasarsi in qualche club portoghese che gli darebbe 500 mila-800 mila euro a stagione”.

Il Napoli e De Laurentiis si trovano ora di fronte a una decisione delicata. Accettare la richiesta di Mario Rui o tentare di trattenerlo? La palla passa ora alla società azzurra.