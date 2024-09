Oppini vede il Napoli terzo: “Dietro Inter e Juve”. Milan fuori dai giochi

Lo juventino Francesco Oppini prevede un terzo posto per il Napoli in Serie A: “Azzurri in Champions, Milan fuori dalle prime quattro”.

Francesco Oppini, noto opinionista, ha espresso le sue previsioni sulla Serie A, posizionando il Napoli al terzo posto nella sua griglia di fine campionato.

Durante “Netweek Calcio Show”, Oppini ha dichiarato: “Per lo scudetto dico Inter. Al secondo posto metto la Juventus, al terzo il Napoli e al quarto l’Atalanta. Milan fuori dalla Champions con questo allenatore.”

Questa previsione vede gli azzurri di Antonio Conte confermarsi in zona Champions, nonostante la concorrenza agguerrita. Oppini ritiene che il Napoli possa superare squadre come il Milan, attualmente considerato fuori dalle prime quattro.

L’opinionista ha poi aggiunto sul tema scudetto: “Per lo scudetto non cambio idea e dico Inter. Una squadra che ha dato venti punti a tutte l’anno scorso e ha aggiunto due ulteriori titolari sul mercato.”

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui il Napoli, sotto la guida di Conte sta cercando di ritrovare lo splendore della scorsa stagione. La previsione di un terzo posto potrebbe essere vista come un obiettivo minimo per una squadra che punta a difendere il titolo.

I tifosi del Napoli possono essere incoraggiati dal fatto che un osservatore esterno veda la squadra stabilmente in zona Champions. Tuttavia, conoscendo l’ambizione di Conte e della società, è probabile che gli azzurri puntino a superare queste aspettative.