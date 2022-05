De Laurentiis annuncia Anguissa e mette tutti in vendita. Bilancio ridotto di 30 milioni

Aurelio De Laurentiis annuncia il riscattato di Anguissa e mette tutti sul mercato. bilancio ridotto di 30 milioni.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del ritiro a Dimaro, Val di Sole, in Trentino, che da 12 anni ospita il ritiro estivo del Napoli ha annunciato il rinnovo di Anguissa. Il presidente nella stessa conferenza ha chiarito le strategie di mercato del Napoli:

“Un elemento di chiarezza esiste nelle strategie di mercato del Napoli, sono cedibili tutti a fronte di un prezzo adeguato, per cui se non arrivassero proposte concrete per i big, gli stessi resteranno a Napoli per la soddisfazione di Spalletti”. “Posso soltanto dire che ci saranno tante novità. Dimaro farà rima con mercato”.

Aurelio De Laurentiis, ieri ha di fatto confermato il restyling a cui va incontro la rosa in una sessione in cui, in casa Napoli, nessuno è incedibile se dovessero arrivare offerte congrue al valore che il club dà ai suoi calciatori. Il patron lavora anche alla riduzione del monte ingaggi.

De Laurentiis ha cominciato sotto traccia la programmazione per la prossima stagione, che dovrà partire inevitabilmente da un piano economico di austerity. il club azzurro abbasserà il tetto ingaggi di almeno il 30% rispetto a quello attuale di 108 milioni di euro. Oramai la decisione è stata presa e da questo principio è partito l’addio a Lorenzo Insigne. La politica aziendale di Aurelio De Laurentiis è chiara, bisogna contenere le spese. Anche perché il Napoli non è negli standard del nuovo FPF della Uefa e quindi deve adeguarsi. L’acquisto di Kvaratskhelia vanno anche nella direzione di abbassare il monte ingaggi che deve essere portato a 75/80 milioni di euro.