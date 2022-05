Pistocchi: “Napoli, preso un calciatore fantastico. Due rischi per Spalletti”

Maurizio Pistocchi, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, trasmissione radiofonica condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore Campania:

“Aurelio De Laurentiis? Purtroppo ha fatto tante cose bene, ma la sua comunicazione è un disastro. Non è empatico, comunica male con la gente. La settimana scorsa ha definito Spalletti un dipendente che lavora bene, ma Moratti, Berlusconi, non hanno mai usato parole del genere. L’uomo ha tanti difetti, ma anche dei pregi. Sa come gestire un’azienda, scegliere gli allenatori, ma il Napoli non fa mai un gradino in più per vincere. Spalletti? Ha fatto un grande lavoro, hanno preso un calciatore super come Anguissa che ha fatto la differenza. Adesso c’è bisogno di fare un passo in avanti per vincere”.