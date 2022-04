Pedullà: “Kvaratskhelia è del Napoli, in arrivo anche un altro colpo”

Ma ci sono due situazioni particolari, dovremmo dire straordinarie, che rendono l’idea di una bellissima cavalcata comunque vada la volata per lo scudetto. I diretti interessati si chiamano Stanislav Lobotka e Mario Rui, demoliti da una parte della critica locale, reduci da momenti difficilissimi e capaci di rispondere con i fatti.

Ora, che il Napoli abbia bisogno di un altro specialista sulla fascia sinistra è confermato dalla trattativa in dirittura d’arrivo con il Getafe per Mathias Olivera (11-12 milioni più bonus per il cartellino). Ma questo non significa che Mario Rui sia diventato un due di briscola, un optional, una comparsa.

Il Napoli deve cautelarsi con un altro interprete del ruolo in virtù della scadenza del contratto di Ghoulam (non ci sarà rinnovo), ma oggi il padrone mancino è portoghese. Lui e Lobotka, la risposta migliore alle offese per i sogni sempre più in crescita di casa Spalletti”.