Pedullà esalta il Napoli: “Kvaratskhelia e Olivera, grandi operazioni. Le cifre”

Kvaratskhelia e Olivera sono considerati due giocatori del Napoli, secondo Alfredo Pedullà sono “ottimi acquisti in rapporto alla qualità/prezzo”. Il Napoli è molto vigile sul mercato, tanto che De Laurentiis sta puntando Zaniolo. Ma il club azzurro ha già chiuso due acquisti: Kvaratskhelia è bloccato, dalla Georgia fanno sapere che mancano solo le firme, ma sono una formalità. Stessa cosa per Mathias Olivera del Getafe. In questo modo la società azzurra ha già sistemato la fascia sinistra per la prossima stagione.

Kvaratskhelia e Olivera: quanto sono costati al Napoli

Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale svela le cifre degli affari. “10 milioni più bonus per un talento come Kvaratskhelia sono un investimento conveniente, visto che stiamo parlando di un ragazzo del 2001 che ha già evidenziato qualità indiscutibili“.

“Gli 11-12 milioni più bonus per Mathias Olivera sono soldi spesi bene, non soltanto perché a quelle cifre è difficile trovare uno specialista così competitivo, ma anche e soprattutto perché migliori con un colpo di spessore la fascia sinistra che da tempo aspettava un salto di qualità” scrive Pedullà.

In totale il Napoli ha messo in piedi operazioni per 21-22 milioni di euro, senza bonus, giocando d’anticipo sulle altre pretendenti, senza disputare aste durante il prossimo calciomercato.