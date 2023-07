Da Torino: “Juventus, sfida al Napoli per David: Giuntoli proverà il colpo”

La Juventus sfida il Napoli per l’acquisto di Jonathan David dal Lille: il ds Giuntoli proverà il colpo nonostante l’interesse azzurro.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato della Juventus potrebbe incrociarsi con quello del Napoli per un obiettivo comune: Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille, seguito a lungo dagli azzurri, è finito prepotentemente nel mirino bianconero. E a tentare l’assalto al giocatore ci penserà proprio Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli.

Secondo le indiscrezioni, Giuntoli avrebbe messo David in cima alla lista per rinforzare l’attacco della Juventus targata Massimiliano Allegri. Il dirigente conosce bene il giocatore, avendolo seguito a lungo ai tempi della gestione napoletana. L’intento è replicare l’operazione Osimhen, altro talento pescato dal Lille due anni fa proprio da Giuntoli.

L’ostacolo più grande sembra però proprio il Napoli, da tempo sulle tracce del 22enne canadese. In caso di cessione di Osimhen, il club azzurro punterebbe forte su David come sostituto, investendo una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Giuntoli dovrà quindi battere la concorrenza della sua ex squadra.

La valutazione dell’attaccante è in costante ascesa e il Lille, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, non farà sconti. La Juventus è avvisata, per assicurarsi uno dei talenti più luminosi della Ligue 1 servirà un’offerta convincente. La sfida con il Napoli è già partita.