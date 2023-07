CDS: Rinnovo Osimhen: progressi ma nessun accordo, nuovo incontro previsto a Castel di Sangro

Nonostante i numerosi incontri tra l’agente Roberto Calenda e il presidente del Napoli, De Laurentiis, non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di Osimhen. Un nuovo incontro è previsto a Castel di Sangro.

Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come le parti si rivedranno a ridosso del ritiro che la squadra azzurra svolgerà a Castel di Sangro.

Calenda ha lasciato il ritiro di Dimaro dopo quattro giorni di intensi confronti con De Laurentiis. Nonostante non sia stato trovato un accordo, il quotidiano sportivo sottolinea che il lavoro e le discussioni hanno riacceso una trattativa che sembrava essersi arenata.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è il primo interessato alla risoluzione della questione. Egli spinge affinché Osimhen, il cui contratto scade nel 2025 e che percepisce 4,5 milioni a stagione, resti nella squadra partenopea. Il presidente del Napoli valuta il giocatore 200 milioni di euro e considera fondamentale la sua permanenza per una stagione produttiva.

La trattativa per il rinnovo di Osimhen è dunque ancora in corso. Le parti coinvolte si riaggiorneranno presto, con un nuovo incontro previsto a ridosso del ritiro a Castel di Sangro. Gli appassionati del Napoli seguiranno sicuramente con grande attenzione gli sviluppi di questa situazione.