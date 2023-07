Sergio Vessicchio critica il Napoli: “Garcia è l’Allegri francese, la Juve è la favorita per lo scudetto”

Il giornalista e tifoso della Juventus Sergio Vessicchio esprime le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto e non risparmia critiche al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sergio Vessicchio, giornalista e tifoso della Juventus, ha espresso le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto in un video pubblicato su Youtube. Vessicchio ha criticato duramente il Napoli e l’Inter, indicando invece la Juventus come la squadra favorita per la vittoria finale.

“Il Napoli non farà nulla perché ha preso l’Allegri francese, Rudi Garcia. Un allenatore ormai quasi finito“, ha dichiarato Vessicchio nel video. “Però quest’anno vedo sullo stesso piano anche Roma e Lazio. I bianconeri dipenderanno dagli errori di Allegri e, a differenza dell’Inter, non si è indebolita“.

Vessicchio ha poi criticato l’Inter: “Continuano ad inventare notizie sull’Inter e la vogliono far passare come una squadra che si è rafforzata quando ha perso tanti protagonisti delle ultime stagioni. Tra poco devono giocare Marotta e Ausilio. Hanno preso un esterno come Thuram che lo fanno giocare come punta, un bollito come Cuadrado e un’incognita come Frattesi che giocava nel Sassuolo, mica nel Real Madrid“.

Infine, Vessicchio ha espresso la sua previsione per la lotta scudetto: “Per me non l’Inter arriva nemmeno quarta considerando che le squadre di Inzaghi fanno pena nel girone di ritorno. Continua a pomparla ma volete capire che la favorita per lo scudetto è sempre la Juventus“.

Le dichiarazioni di Vessicchio hanno suscitato molte reazioni tra i tifosi, alimentando ulteriormente il dibattito sulla lotta per lo scudetto. Resta da vedere se le sue previsioni si riveleranno accurate o meno.