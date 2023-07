Carlo Alvino smentisce una voce di mercato sul Napoli: “è una Fake News ” – VIDEO

Il giornalista sportivo Carlo Alvino interviene sulle recenti voci di mercato riguardanti il Napoli, smentendo una fake news.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Carlo Alvino, noto giornalista sportivo e tifoso del Napoli, ha smentito alcune voci di mercato che circolano sul club partenopeo. Durante un’intervista rilasciata al programma “Ne Parliamo da Diamaro“, condotto da Silver Mele su Canale 8, Alvino ha discusso le ultime mosse di mercato del Napoli, con un focus particolare sulla situazione post-Kim.

“Rrahmani è un difensore di talento, ma ha bisogno di un punto di riferimento al suo fianco“, ha dichiarato Alvino. “Ha giocato forse il suo miglior campionato perché c’era Kim, come Albiol per Koulibaly. Il Napoli è consapevole di questo e, nell’identikit del nuovo centrale, queste caratteristiche di leader saranno prese in considerazione.”

Alvino ha poi voluto smentire alcune notizie che hanno circolato recentemente: “Garcia è un aziendalista nell’accezione positiva del termine e si prenderà del tempo per tutte le valutazioni sulla rosa. Non mi pare che Demme, rispetto a ciò che sento, sia così pronto per tornare in Germania“.

In chiusura, il giornalista ha voluto sfatare un altro mito: “Si racconta fuori da Napoli di questa ‘fuga‘, poi tocchi con mano che tutta questa voglia di andare via da Napoli non c’è“. Con queste parole, Alvino ha voluto ribadire la sua fiducia nel club e smentire le voci di un presunto malcontento all’interno della squadra.