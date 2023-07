Vessicchio: “Avete paure della Juventus. C’è un’azione chiara ed inevitabile”

Vessicchio attacca i media nazionali: “Azione per Danneggiare la Juventus – Hanno Paura che possa tornare forte”.

Sergio Vessicchio, giornalista di fede Juventina, ha espresso un’opinione tagliente su una presunta campagna mediatica volta a danneggiare la Juventus. In un video recentemente pubblicato sui social media, il giornalista ha difeso l’interesse della squadra di Torino per l’attaccante Romelu Lukaku.

“Hanno paura che Lukaku possa venire alla Juventus perché rischierebbe di spostare gli equilibri come ha fatto già tre anni fa con l’Inter. La Juventus diventerebbe forte a prescindere dalla vendita di Vlahovic che vuole andare via perché non si trova bene con Allegri. Hanno paura che la Juventus possa tornare a vincere e infatti la stampa sta parlando male dell’eventuale acquisto del belga. Ma vi svegliate?” ha detto Vessicchio.

L’opinionista ha continuato, affermando che vi sarebbe un tentativo di distogliere Lukaku dalla Juventus e di indirizzarlo verso l’Arabia Saudita. Secondo lui, ciò rappresenterebbe un tentativo di bloccare la crescita della Juventus attraverso la disinformazione e la diffusione di notizie false.

Vessicchio ha infine fatto riferimento a una notizia secondo cui i tifosi della Juventus sarebbero arrabbiati con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, definendola “una bufala enorme”. “C’è un’azione chiara ed inevitabile per non far crescere la Juventus” ha concluso il giornalista.

Il video di Vessicchio ha rapidamente guadagnato attenzione nei social media, alimentando il dibattito sull’interazione tra calcio e media, e sulla questione della veridicità delle informazioni nel mondo dello sport. Mentre la Juventus continua a lavorare per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione, le parole di Vessicchio saranno certamente oggetto di ulteriori discussioni.