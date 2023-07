Calaiò: “Nel Napoli vedrei benissimo un giocatore della Juventus”

L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, si è soffermato sugli azzurri e sul sogno di vedere Federico Chiesa con la maglia partenopea.

Durante l’evento televisivo ‘Tutti in ritiro‘ su Canale 21, l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha condiviso il suo pensiero riguardo alla formazione partenopea e ha espresso grande ammirazione per un giocatore della Juventus.

“Tra i calciatori della Juventus, c’è uno che mi colpisce particolarmente, si tratta di Federico Chiesa“, ha dichiarato Calaiò. “Lo vedrei benissimo schierato sulla fascia destra al posto di Lozano, che, purtroppo, ha deluso un po’ le aspettative. Con Chiesa e Kvaratskhelia a supporto, il Napoli potrebbe vantare due esterni dal talento straordinario.“

Le parole di Calaiò sembrano suggerire una possibile strategia per rinforzare la formazione azzurra con l’inclusione di Chiesa accanto ad Osimhen e Kvaratskhelia. La sua esperienza da ex calciatore del Napoli e la sua competenza nel settore calcistico potrebbero far sì che la sua opinione sia presa seriamente dai tifosi e dai dirigenti del club partenopeo.