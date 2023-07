Schira: “Ho delle notizie sul mercato del Napoli. Attenzione a Giuntoli”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, analizza la situazione attuale del Napoli, dai piani di mercato ai potenziali trasferimenti di giocatori.

Calciomercato Napoli. In una recente intervista al programma “1 Football Club” di 1 Station Radio, il noto giornalista di calciomercato Nicolò Schira ha offerto una panoramica dettagliata sul Napoli e i suoi prossimi movimenti in vista della nuova stagione.

Schira ha suggerito che il Napoli potrebbe concentrarsi su un difensore importante nel mercato estivo. Non necessariamente un nome altisonante, ma un calciatore capace di eccellere in maglia azzurra.

Si è inoltre concentrato sui possibili interessi del Napoli per i calciatori Lo Celso e Gravenberch. “Sono due profili non in contrapposizione, due opportunità per cui il club sonda l’eventuale fattibilità,” ha detto Schira, sottolineando che sono già stati avviati contatti con gli agenti dei due giocatori.

L’attenzione si è poi spostata sullo stato attuale del Napoli nel mercato dei trasferimenti. Schira ha affermato che, a parte la sostituzione di Kim, il Napoli avrebbe solo bisogno di un completamento a centrocampo. Ha evidenziato la situazione di Zielinski e Lozano, due giocatori che potrebbero essere al centro dell’attenzione delle squadre straniere, inclusi interessanti offerte dall’Arabia e dagli Stati Uniti per Lozano.

Un altro punto discusso è stato il potenziale rinnovo di Meret. “Se Meret farà bene, credo ci saranno anche margini per rinnovare,” ha affermato Schira, aggiungendo che la decisione finale dipenderà in gran parte dalla volontà del giocatore di rimanere al Napoli.

Infine, Schira ha parlato di Samardzic, un calciatore che il Napoli ha sempre tenuto d’occhio. “È il profilo che, in caso di addio di Zielinski, piace di più. Giuntoli, e l’area scouting del Napoli, hanno sempre nutrito una grande stima per Samardzic. È il profilo che, in caso di addio di Zielinski, piace di più. Un giocatore di talento e dalle grandi poten-zialità. Va ricordato come le milanesi, infatti, si sono allontanate dal talento dell’Udinese. Il Milan è andato su altri centrocampisti, mentre l’Inter ne ha tanti. L’unico pericolo potrebbe essere costituito da Giuntoli, anche se la Juventus è obbligata a cedere gli esuberi Zakaria, McKennie e Pellegrini. È una necessità che non aiuta come timing, mentre il Napoli potrebbe accelerare negli ultimi giorni” ha affermato Schira, sottolineando il talento e il potenziale del giovane.

Con queste parole, Nicolò Schira ha offerto uno sguardo approfondito sul Napoli e sui suoi possibili movimenti nel mercato dei trasferimenti. Ora rimane da vedere come la squadra del Napoli risponderà a queste previsioni nel corso dell’estate.