Padalino: “Meluso, so perchè De Laurentiis lo ha scelto”

Pasquale Padalino, allenatore di calcio, sottolinea l’importanza del direttore sportivo Meluso nel Napoli, e riflette sulle aspettative per la prossima stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Durante il programma “Si Gonfia la Rete” di Radio Crc, guidato da Raffaele Auriemma, Pasquale Padalino, noto allenatore, ha fornito il suo punto di vista sul Napoli e sul ruolo cruciale del direttore sportivo Meluso.

Padalino ha sottolineato l’importanza di Meluso, con il quale ha lavorato a Lecce e con il quale ha anche giocato sotto la guida di Zeman. Ha elogiato Meluso come un direttore sportivo unico nel suo genere, con un aplomb poco comune nel mondo del calcio. Padalino ha descritto Meluso come una figura mediazione, capace di evitare scontri e trovare soluzioni vantaggiose per tutte le parti coinvolte.

“Immagino che in questo momento lo stiano chiamando un po’ tutti”, ha detto Padalino. “Essere il ds del Napoli è una grande responsabilità, ma anche una bella soddisfazione.”

Pasquale Padalino ha inoltre riflettuto sulle aspettative per il Napoli per la prossima stagione. Ha sottolineato come, dopo la vittoria dell’anno scorso e il distacco di 20 punti dalla seconda classificata, ora tutti si aspettano che il Napoli lotti ancora per lo scudetto.

“La sostituzione di Spalletti non è semplicissima”, ha osservato Padalino. Ha notato le differenze tra Garcia e Spalletti, evidenziando come il nuovo allenatore dovrà lavorare per guadagnarsi l’accettazione del popolo e della squadra.

Nonostante le sfide che attendono il Napoli, Padalino ha espresso ottimismo per la prossima stagione. “L’organico azzurro è molto competitivo e questo fa ben sperare”, ha detto.

Con queste parole, Pasquale Padalino ha messo in luce il ruolo fondamentale del direttore sportivo Meluso e le aspettative per il Napoli per la prossima stagione. Ora tocca a Meluso, Garcia e al resto della squadra del Napoli rispondere a queste aspettative e guidare il club verso un’altra stagione di successo.