Allenamento ‘insolito’ per il Napoli di Garcia: il tecnico sta insistendo su un dettaglio in particolare

Nell’allenamento di oggi del Napoli, come di consueto a Dimaro, Rudi Garcia sta concentrando il lavoro sulla fase offensiva della squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Continuano gli allenamenti nella prestigiosa Val di Sole, in Trentino, dove gli azzurri stanno conducendo la prima parte del ritiro estivo in vista della ripresa del campionato. Il Napoli sta conducendo il sesto allenamento in quattro giorni, dopo il turno di riposo che era stato concesso dal coach transalpino, seduta ‘insolita’ allo stadio comunale di Carciato, a Dimaro Folgarida: il tecnico Rudi Garcia sta infatti lavorando sulle manovre offensive della squadra.

Garcia ha disposto i calciatori all’esterno dell’area di rigore, invitandoli a dialogare con i compagni attraverso dei fraseggi stretti e a cercare la conclusione dalla distanza. Questo esercizio mira a migliorare la capacità della squadra di creare opportunità d’attacco anche quando la difesa avversaria è ben organizzata. Il tiro da fuori può essere un’arma importante in queste situazioni, consentendo di sorprendere il portiere avversario e segnare gol.

Il coach francese sta testando diverse soluzioni per migliorare il potenziale offensivo del Napoli, cercando di sfruttare al massimo le abilità dei suoi giocatori. È evidente che Garcia vuole che la squadra sia versatile e in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco, offrendo alternative creative per superare le difese avversarie.