Cuadrado, parole ‘taglienti’ alla Giuntoli? Zuliani: “C’è un limite a tutto”

Il giornalista Claudio Zuliani ha commentato le prime parole di Cuadrado da giocatore dell’Inter, che ricalcano un po’ quelle di Giuntoli.

Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno colombiano, svincolato dopo l’esperienza in maglia bianconera, ha messo nero su bianco con il club nerazzurro firmando un contratto annuale fino al 30 giugno 2024. Le sue prime dichiarazioni con la maglia dell’Inter però fanno discutere e non poco:

“Sono molto contento e ringrazio Dio per questa bellissima opportunità. Sono in una delle più grandi squadre d’Europa, è un onore essere qua. Cordoba è un esempio e un amico, parliamo spesso. Perché l’Inter? L’Italia è la mia seconda casa e vedendo la storia dell’Inter sono in una grandissima squadra. Ho scelto l’Inter perché tutti sappiamo cos’è a livello mondiale.

Parole che sembrano quasi ‘ricalcare’ un po’ quello accaduto all’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli che dopo otto anni di qualità e quantità all’ombra del Vesuvio con diversi colpi in ‘canna’ quali Kim, Lobotka o Kvaratskhelia, ha letteralmente voltato faccia al club accasandosi con l’acerrima rivale, la Juventus. Come si suol dire, poi, ‘sul cotto l’acqua bollita’: le parole di Giuntoli hanno destato irrimediabilmente sorpresa in tutto l’ambiente napoletano e nello stesso patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che se avesse saputo della profonda fede di Giuntoli verso i colori bianconeri ‘se ne sarebbe liberato molto prima’.

A dire basta a questi comportamenti e a queste parole fuori contesto è stato anche il giornalista Claudio Zuliani che, attraverso il proprio account Twitter, ha commentato così le prime parole da giocatore dell’Inter di Juan Cuadrado: “Va be dai c’è un limite a tutto”.