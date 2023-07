Cuadrado all’Inter, un tifoso: “Sei una m***a”. La reazione del colombiano è sorprendente

Juan Cuadrado è stato protagonista di una clamorosa accoglienza negativa da parte di alcuni tifosi dell’Inter.

È risaputo che Juan Cuadrado sia stato spesso etichettato come un giocatore “antisportivo” da una parte consistente dei tifosi italiani, e questo lo ha reso oggetto di disapprovazione nei circoli della tifoseria nerazzurra. Non solo per i suoi gesti plateali e controversi sul campo da gioco, spesso rivelatisi poco leali, ma soprattutto per il suo passato da acerrimo rivale, vestendo la maglia dei rivali storici della Juventus.

Un tifoso dell’Inter, all’arrivo di Cuadrado, non ha esitato a lanciare un insulto diretto al terzino colombiano: “Cuadrado sei una me*da”. La reazione del calciatore è stata inaspettatamente elegante. Con un sorriso sul volto, Cuadrado ha risposto abbracciando un altro tifoso che gli aveva chiesto un selfie, dimostrando così una notevole freddezza d’animo.

L’inizio dell’avventura di Cuadrado all’Inter sembra dunque essere stato segnato da tensioni e critiche, soprattutto a causa dei suoi trascorsi passati e dei momenti di scarsa sportività vissuti durante la sua permanenza alla Juventus.