La delusione dei tifosi nerazzurri per il mercato dell’Inter e l’arrivo del giocatore dalla Juventus, Juan Cuadrado.

I tifosi dell’Inter stanno affrontando un periodo di grande delusione e frustrazione a causa delle recenti operazioni di mercato che hanno coinvolto la società nerazzurra e, come da ultimo colpo, l’acerrima rivale Juventus. Nonostante una stagione complessivamente positiva, contraddistinta da successi come la Coppa Italia e la Supercoppa, nonché dall’arrivo in finale di Champions League, i nerazzurri non si sono mai imposti nel campionato appena concluso, rimanendo molto lontani dalla corsa al titolo di campione d’Italia, conquistato dal Napoli. Le prime mosse del calciomercato operate dalla dirigenza interista, allo scopo di far bene nella prossima stagione, hanno suscitato un certo scetticismo tra i tifosi.

La rabbia dei tifosi dell’Inter è venuta fuori dopo l’annuncio dell’acquisto di Juan Cuadrado, giocatore che per anni è stato il simbolo della Juventus. I tifosi nerazzurri non hanno utilizzato mezzi termini: “Non sarai mai uno di noi”, “Il peggiore della Serie A”, “Non tifo più Inter da ora in poi”, “Il Napoli è irraggiungibile: loro hanno giocatori di peso, mentre noi prendiamo Cuadrado”. Su Internet si possono trovare numerosi messaggi di questo genere, in cui il giocatore colombiano e la dirigenza interista vengono duramente criticati.