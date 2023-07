Tifosi dell’Inter in Rivolta: “Cuadrado simulatore bollito, non lo vogliamo”

L’annuncio del trasferimento imminente di Juan Cuadrado all’Inter ha scatenato la rabbia dei tifosi nerazzurri sui social media. Molti hanno espresso frustrazione e contrarietà per l’arrivo dell’esterno, precedentemente in forza alla Juventus.

L’interazione tra Juventus e Inter sul mercato dei trasferimenti continua a generare polemiche. Dopo le complicazioni riguardanti il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, un altro nodo sta alimentando la tensione tra i tifosi dei due club: l’arrivo imminente di Juan Cuadrado in nerazzurro.

Cuadrado, svincolatosi dalla Juventus a seguito del mancato rinnovo del contratto, si appresta a unirsi alla squadra guidata da Simone Inzaghi. Tuttavia, l’annuncio del trasferimento ha scatenato una feroce reazione tra i tifosi dell’Inter sui social media.

Etichettando il colombiano come un “simulatore bollito” e affermando che “qui non gli regaleranno i rigori“, i tifosi nerazzurri hanno espresso la loro frustrazione per l’arrivo di un giocatore che in passato ha spesso irritato con le sue azioni in campo.

L’antipatia nei confronti di Cuadrado sembra essere radicata nelle numerose occasioni in cui l’esterno è stato coinvolto in episodi di simulazione mentre indossava la maglia bianconera. Questa percezione negativa tra i tifosi nerazzurri potrebbe rappresentare un ostacolo per Cuadrado nel suo tentativo di integrarsi nella nuova squadra.

Il trasferimento di Cuadrado all’Inter evidenzia le tensioni e le rivalità che caratterizzano il calcio italiano, in particolare tra due dei club più titolati del paese. Il modo in cui Cuadrado gestirà questa accoglienza ostile potrebbe avere un impatto significativo sul suo rendimento in campo e sulla sua accettazione da parte dei tifosi.