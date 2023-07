GAZZETTA: Sarri telefonata a Zielinski, il polacco ha detto si alla Lazio: La reazione di De Laurentiis

Maurizio Sarri, chiama Zielinski alla Lazio, offerta da 4 milioni di euro a stagione. De Laurentiis rifiuta l’offerta iniziale di 20 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’assalto della Lazio a Piotr Zielinski fa titolo. Il centrocampista polacco, dopo una telefonata con l’allenatore Maurizio Sarri, sembra deciso a indossare la maglia biancoceleste la prossima stagione, nonostante il contratto con il Napoli abbia ancora un anno di validità.

L’approccio di Sarri

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri si è mosso in maniera decisa per portare Zielinski alla Lazio. La telefonata con il giocatore ha rafforzato la volontà di quest’ultimo di trasferirsi alla Lazio, considerata una priorità nel panorama del calciomercato biancoceleste.

Il rifiuto di De Laurentiis

Una prima proposta da 20 milioni è stata inoltrata al Napoli. Ma il presidente De Laurentiis, cercando di capitalizzare al massimo la cessione del talento polacco, ha respinto l’offerta, attendendo una maggiore proposta da Claudio Lotito, presidente della Lazio. In questo momento, le valutazioni di De Laurentiis si aggirano attorno ai 30 milioni.

Il quadriennale in vista

Nonostante le difficoltà nelle negoziazioni, la Lazio rimane concentrata sul suo obiettivo. Per Zielinski è allo studio un contratto quadriennale da 4 milioni a stagione, più bonus.

Le mosse del futuro

In seguito al rifiuto di De Laurentiis, la Lazio non ha intenzione di aspettare Zielinski all’infinito. Il club capitolino, guidato da Lotito, è già tornato al lavoro per individuare alternative valide per il centrocampo.