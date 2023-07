CORRIERE – Contratto Osimhen-Napoli: il braccio di ferro continua, l’agente atteso a Dimaro

La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli continua, ma la distanza tra le parti rimane.

E’ previsto per oggi l’arrivo di Victor Osimhen a Dimaro. Nel frattempo, il Napoli e il suo agente, Roberto Calenda, stanno continuando le trattative. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione non si è ancora sbloccata: non c’è ancora un accordo tra le parti, e questo non è un segreto per nessuno, ma al momento non c’è nemmeno polemica. Non sono in corso guerre tra le parti, ma la distanza tra di loro è evidente. La discrepanza riguarda l’ingaggio proposto, che non corrisponde alle proporzioni stabilite dal presidente De Laurentiis, che ha fissato il valore del giocatore a 200 milioni di euro (il famoso “duecentino”, com’è stato chiamato), e riguarda anche il possibile valore di una eventuale clausola rescissoria. Se le cose prenderanno una certa direzione, non è escluso che nei prossimi giorni anche Calenda possa scalare le Dolomiti per continuare le trattative.

È importante sottolineare come il contratto attuale di Osimhen scadrà nel 2025 e prevede uno stipendio annuale di circa 4,5 milioni di euro netti.

In queste ultime ore, l’agente del centravanti nigeriano, ha dato un segnale di apertura nei confronti del club partenopeo. Contraddicendo le notizie apparse ieri sui giornali che suggerivano che Osimhen non fosse interessato alle offerte del Napoli, Calenda ha dichiarato pubblicamente: “Leggo sul Mattino che ‘Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato’. Si tratta di fake news”. L’agente ha ribadito che non vi è alcuna chiusura a un dialogo con la dirigenza del Napoli.