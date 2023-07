IL MATTINO: Il PSG ha offerto110 milioni per Osimhen, ma De Laurentiis ne chiede 200: la trattativa continua

Il Psg ha offerto 110 milioni di euro per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ma Aurelio De Laurentiis, ne chiede 200.

Calciomercato Napoli. Il Paris Saint-Germain (PSG) ha fatto un’offerta di 110 milioni di euro per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne chiede 200. Questa differenza di valutazione ha causato tensioni tra l’agente di Osimhen, Calenda, e De Laurentiis. Lo rivela l’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

Nonostante l’offerta generosa del PSG, Osimhen non sembra intenzionato a lasciare il Napoli a meno che non vengano soddisfatte le sue condizioni. L’attaccante nigeriano è attratto dal potenziale stipendio offerto dal PSG, che ammonta a 12 milioni di euro netti all’anno per cinque anni. Tuttavia, Osimhen è attualmente sotto contratto con il Napoli per altri due anni con uno stipendio di circa 4 milioni di euro, una cifra significativamente inferiore a quella offerta dal PSG.

La questione del trasferimento di Osimhen mette in luce la difficoltà per i club italiani di competere finanziariamente con i club di altre leghe europee.

La prima domanda è: c’è una deadline oltre la quale Osimhen può essere considerato incedibile? La risposta è: no.

L’offerta «più che indecente» può arrivare anche dopo Ferragosto, anche se la sensazione – ma solo quella – di De Laurentiis è che o si fa in questo mese o non si fa nulla. Insomma, dovesse Osimhen essere ancora a Napoli all’inizio della fase-2 del precampionato, a Castel di Sangro, le sue chance di permanenza sarebbe più alte. Tuttavia, l’interesse del PSG per Osimhen rimane, e il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, potrebbe essere disposto a rivedere l’offerta.

Il nuovo allenatore del PSG, Luis Enrique, ha espresso il suo apprezzamento per Osimhen, aumentando le speculazioni su un possibile trasferimento. Tuttavia, per ora, De Laurentiis rimane fermo nella sua valutazione di 200 milioni di euro per Osimhen.