Garcia: ‘Lo Scudetto è una Responsabilità e Osimhen Vuole Rimanere al Napoli’

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, parla della responsabilità dello Scudetto e dell’intenzione di Victor Osimhen di rimanere con la squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La preparazione della nuova stagione calcistica del Napoli prosegue sotto la guida del tecnico Rudi Garcia, nel ritiro di Dimaro. Dopo la vittoria della prima amichevole contro l’Anaune Val di Non, squadra dell’Eccellenza Trentina, Garcia ha espresso le sue considerazioni a Sky Sport.

Garcia: Lo Scudetto è una Responsabilità

“I ragazzi sono sereni e sono felici di essersi ritrovati. Adesso giocano con lo scudetto sul petto. Se lo sono meritato ma il tricolore è anche una responsabilità in più per loro”, ha affermato Garcia, sottolineando l’importanza e il peso che porta il titolo di Campione d’Italia per i giocatori.

Osimhen Vuole Rimanere

Un altro argomento chiave affrontato dal tecnico francese è la situazione di Victor Osimhen, attaccante di rilievo per il Napoli ma anche desiderato dai top club europei. “Osimhen vuole rimanere e noi vogliamo che lui resti con noi. L’importante è che lui sia felice”, ha dichiarato Garcia, tranquillizzando i tifosi sulla permanenza dell’attaccante nigeriano.

Queste dichiarazioni di Garcia danno un quadro positivo sulla preparazione del Napoli per la nuova stagione. L’obiettivo è mantenere l’alto livello raggiunto e gestire le responsabilità dello Scudetto, con un Victor Osimhen felice e desideroso di continuare a giocare per la squadra partenopea.