Pistocchi rivela: ‘Giuntoli il grande vincitore nella vicenda Lukaku, ha indebolito l’Inter!’

Nella vicenda Lukaku, l’ex direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, emerge come vincitore, secondo il giornalista Maurizio Pistocchi.

Secondo il noto giornalista Maurizio Pistocchi, nell’infinita vicenda del trasferimento di Romelu Lukaku, l’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, emerge come il grande vincitore.

Le promesse di Giuntoli

Pistocchi ritiene che Giuntoli abbia usato una strategia abilmente costruita, piena di promesse reali o presunte, per rompere il rapporto tra Lukaku, l’Inter e i tifosi nerazzurri. In questo modo, avrebbe riuscito a indebolire uno dei principali rivali del Napoli.

Lukaku tra Chelsea, Juventus e Saudi League

Oggi, Lukaku si trova in una situazione difficile. Il Chelsea non sembra interessato al suo ritorno, mentre la Juventus potrebbe prenderlo solo se Dusan Vlahovic dovesse lasciare. Anche l’Inter non sembra più volere il belga.

Pistocchi propone un possibile colpo di scena: Lukaku potrebbe chiedere scusa ai tifosi e al club, e rinunciare a metà del suo ingaggio per rimanere. Tuttavia, il giornalista ritiene che questa opzione sia improbabile, dato il lato venale che caratterizza la maggior parte dei calciatori.

Con il rischio di finire nella Saudi League, Lukaku sarebbe sicuramente ricco, ma, secondo Pistocchi, non rimpianto.

Una strategia geniale

Secondo Pistocchi, la strategia di Giuntoli è stata geniale. L’ex DS del Napoli, conosciuto per le sue manovre abili e sottili, avrebbe rafforzato la posizione del suo club indebolendo un avversario, grazie alla vicenda Lukaku.