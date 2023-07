Samardzic allontana il Napoli: “Udine ambiente ideale per crescere”

Il centrocampista Lazar Samardzic, obiettivo di mercato del Napoli, chiude le porte al trasferimento: “Udine è l’ambiente ideale per la mia crescita”.

Calciomercato Napoli. Il Napoli dovrà probabilmente depennare un nome dalla lista della spesa per il centrocampo. Si tratta di Lazar Samardzic, talentuoso mediano dell’Udinese corteggiato dagli azzurri nelle ultime sessioni di mercato. Il giocatore serbo classe 2002, in una recente intervista, ha infatti confermato la volontà di proseguire la sua crescita in Friuli.

SAMARDZIC SI ALLONTANA DAL NAPOLI: “UDINE AMBIENTE IDEALE PER CRESCERE”

“Udine è l’ambiente ideale per la mia crescita”, queste le parole di Samardzic che allontanano le voci di mercato, Napoli compreso. Il giocatore ha ribadito di trovarsi benissimo in bianconero e di non pensare, almeno per il momento, ad un trasferimento altrove.

Arrivato la scorsa stagione dall’Hertha Berlino, Samardzic si è messo in mostra con prestazioni di alto livello, attirando le attenzioni dei top club di Serie A. Oltre al Napoli, anche Juventus e Milan avevano sondato il terreno per il centrocampista ventenne.

Ma Samardzic sembra avere le idee chiare: “Quest’anno voglio partire con rinnovata energia e concentrandomi sull’Udinese. Giocare con continuità in un club di prima fascia è l’ambiente ideale per la mia crescita“. Parole che testimoniano la volontà di proseguire il percorso di maturazione in bianconero.

Il Napoli dunque dovrà guardare altrove per rinforzare il reparto mediano. Samardzic per il momento non sembra intenzionato a lasciare Udine, dove gode di sempre maggior considerazione e spazio. La corte azzurra sembra destinata a non avere seguito.