Giuntoli pressing su Samardzic, prova lo sgambetto al Napoli

Giuntoli prova lo sgambetto al Napoli per Lazar Samardzic, il talentuoso 21enne centrocampista dell’Udinese.

Calciomercato Napoli. Siamo solo all’inizio della stagione calcistica, ma il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, ha già iniziato a far girare le teste. Con una doppietta nel test contro il Klagenfurt, il giocatore serbo ha impressionato, suscitando l’interesse di diversi club di Serie A.

Tra i club interessati, il Napoli sembra essere in pole position. Il club partenopeo potrebbe accelerare i suoi affari di mercato nei prossimi giorni, con il neo direttore sportivo Meluso che potrebbe portare Samardzic in azzurro. Tuttavia, Napoli dovrà affrontare la concorrenza di Juventus e Inter, entrambe interessate al talentuoso giocatore.

Il futuro di Samardzic potrebbe anche essere legato a quello di Piotr Zielinski del Napoli, attualmente in scadenza e tentato da un’offerta di 12 milioni a stagione dall’Al-Ahli.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, prova lo sgambetto alla sua ex squadra e si inserisce nella trattativa per il centrocampista serbo. La Juventus vede Samardzic come un obiettivo principale per rafforzare il centrocampo, soprattutto dopo la sua eccellente ultima stagione all’Udinese, in cui ha segnato 5 gol e fornito 4 assist.

Tuttavia, prima di poter affondare il colpo per Samardzic, Giuntoli deve continuare a lavorare sul capitolo delle cessioni. L’Inter, d’altra parte, deve sistemare altre aree del campo, come la porta e l’attacco, prima di poter rivolgere la propria attenzione al centrocampo.

L’Udinese ha valutato Samardzic a 25 milioni di euro e vorrebbe cederlo ma mantenere il giocatore in prestito per una stagione, un’ipotesi complicata ma non impossibile.

Quest’estate sarà sicuramente interessante per Samardzic, con Napoli, Juventus e Inter che guardano attentamente le sue prestazioni. E mentre si prepara ad affrontare la stagione estiva, il giovane talento serbo non ha intenzione di smettere di brillare sul campo.